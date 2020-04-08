Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Başvurular İŞKUR’a elektronik ortam üzerinden yapılan kısa çalışma ödeneğinde çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek. İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi. Buna göre; işçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

İŞKUR’un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek. Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Corona virüsü salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir