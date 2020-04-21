Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Başvurular İŞKUR'a elektronik ortam üzerinden yapılan kısa çalışma ödeneğinde çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Peki kısa çalışma ödeneği ücretleri ne zaman yatırılacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5’inde) olarak ödenecek. Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE BAŞVURU SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, “3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu.” dedi.

Yeni corona virüsü tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.