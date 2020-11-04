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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, Bakan Zümrüt açıkladı

Pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılma tarihi geldi. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Güncellenme: 12:42, 04/11/2020
Haberler Ekonomi
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, Bakan Zümrüt açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

İBAN NUMARASI, İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

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aile banka Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekonomi
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