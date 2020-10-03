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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ’nün biteceği tarih belli mi?

Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) Türkiye gündeminde önemli bir yer edindi. Ekim ayında kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarihe çok kısa bir süre kaldı. Bu ay KÇÖ 5 Ekim tarihinde hesaplarda olacak. Son yapılan açıklamaya göre iki ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği, kasım ayında son bulacak.

08:59 -
Haberler Ekonomi
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ’nün biteceği tarih belli mi?

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

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