Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatar mı?

Corona virüsü sürecinde çok sayıda kişi kısa çalışma ödeneği alıyor. Hesaplarına ödemelerin yatacağı günü bekleyen vatandaşları sevindiren haber ise geçtiğimiz günlerde Bakan Selçuk’tan geldi, Ağustos ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyuruldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

ERDOĞAN'A YETKİ VERİLDİ

Corona virüsü salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

Ayrıca belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.