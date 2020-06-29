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Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Corona virüsü ile birlikte hayatımıza giren kısa çalışma ödeneğinin, Temmuz ayında ne zaman yatırılacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her ayın 5’inde yatan kısa çalışma ödeneğinin bu ay 29 Haziran’da hesaplara yatacağını açıklamıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı?

09:56 -
Haberler Ekonomi
Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Daha önce her ayın 5'in TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılan kısa çalışma ödeneği, bu ay erkene alındı. Bakan Selçuk, corona virüsü sebebiyle işsizlik ve kısa çalışma ödeneği maaşlarının erkene çekildiğini açıklamıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Kısa çalışma ödeneği, kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara bugün itibariyle yatırılmaya başlandı.

Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

 

aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Corona
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