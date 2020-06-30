Kısa çalışma ödeneği yattı mı? T.C. kimlik numarası ile kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle yürürlükte olan kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanırken, kısa çalışma ödeneğine hak kazanan çalışanlar, paraların ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. Kısa çalışma ödeneği, T.C. kimlik numarasının sonu 0 olanlara dün yatmaya başladı. Peki, kısa çalışma ödeneği diğer ödemeler ne zaman olacak? İşte ayrıntılar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

“Haziran Ayına İlişkin Ödemeler 29 Haziran-3 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak”

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu; “Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.”