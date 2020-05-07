Kısa Çalışma Ödeneği’nde inceleme karmaşası

Kısa Çalışma Ödeneği'nde (KÇÖ) geçen ay yapılan bir düzenleme ile vatandaşların mağdur olmaması amaçlanmış ve 60 günlük uygunluk tespiti süresinin beklenmesine gerek olmadığı duyurulmuştu. Böylece işverenin başvurusu sonucu kriterleri sağlayıp Kısa Çalışma Ödeneği almaya hak kazanan çalışanların ödemelerini hızlı bir şekilde alması planlanıyordu.

Son resmi rakamlara göre geçen yıl yaklaşık 150 bin kişiye Kısa Çalışma Ödeneği verilirken bu yıl kısa çalışma ödeneği için yapılan başvuru sayısı 3.2 milyon çalışanı kapsıyor. İŞKUR bölge müdürlüklerinde anormal bir yoğunluk hakim.

5 MAYIS’TA ÖDENECEĞİ DUYURULDU

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nisan ayı için başvurulan KÇÖ'lerin 5 Mayıs'ta hesaplarda olacağını duyurmuştu. İşletmelerin önemli bir bölümüne ödemeler yapıldı.

İstanbul'da KÇÖ'ye başvuran bir işveren ise ödeme tarihi olan 5 Mayıs’ta paraların yatmaması üzerine 6 Mayıs tarihinde İŞKUR'a ödemesinin durumunu sorduğunda aldığı yanıt karşısında şaşkına döndü.

İşletmeciye başvurusunun ‘inceleme altında' olduğu yanıtı verildi. Kanunda uygunluk tespiti süresinin beklenmeden ücretlerin ödeneceği belirtilmesine rağmen vatandaş aldığı yanıt karşısında şaşırdı.

İŞKUR tarafından işletmeciye gönderilen yanıtta, “Kısa çalışma başvurunuzda ödenekten yararlanılmasını istediğiniz kişilere yönelik ödeme planı oluşturulmuştur. Ödeme ile ilgili bilgiler kişilerin mobil telefonlarına mesaj olarak gönderilecektir. Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği başvurunuz sistemimize kaydedilmiş ve talebiniz uygunluk için İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. Uygunluk sonucu ayrıca tarafınıza bildirilecektir.” ifadesi yer aldı.

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanlığı kaynakları ise söz konusu işletmeye ödeme yapılacağını yazının bürokratik bir işlem olduğunu aktardı. Kaynaklar ‘KÇÖ’de inceleme yapılmasının kanunda hala yeri olduğunu’ belirtirken incelemelerin şu an insanlara kolaylık yapılması dolayısıyla gevşek olduğunu belirtti.

Bir kaynak, “Bu incelemeler elbet yapılacak ve usulsüz bir bildirim sonucu ödeme yapılmışsa bu ödemeler tahsil edilecek” diye konuştu.

Kısa Çalışma Ödeneği'ni 5 Mayıs'ta alamayan vatandaşların işletmelerin eksik bildirimi ve sistemdeki İBAN'larının hatalı girişinden kaynaklı gecikmeler olabileceği ifade ediliyor.

14 Nisan tarihinde yasada bir değişiklik yapılarak uygunluk tespiti beklenmeden vatandaşa Kısa Çalışma Ödeneği yapılacağı bilgisi verilmişti.

Geçici madde 25: Corona virüsü sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”