Kısa çalışma ödeneğine başvuran firma sayısı 200 bin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak corona virüsü salgını kapsamında ekonomide alınan önlemler ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunan firma sayısını paylaşan Albayrak, “Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. Ve bugüne kadar 700 bini onaylandı. Süreçler hızlanarak devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.#BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteKazanacağız pic.twitter.com/EDPXh7AENk — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 12, 2020

25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnafın başvuruda bulunduğunu söyleyen Albayrak, “4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İşe Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858’inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi.” dedi.

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Kamu bankalarının kurumsal ve ticari işletmelerin işletmelerin 20.5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40.6 milyar liralık konut, ihtiyaç ve araç kredisi borcunu ötelediğini söyleyen Albayrak, “Kamu bankaları tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Onları da bu birliğin parçası olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.