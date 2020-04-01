Kısa çalışmada kayırma korkusu

Başvuruların yapıldığı İŞKUR'a her ay ortalama 1 milyon işsizlik sigortası başvurusu yapılıyor ve kurum bunlardan 600 binine maaş ödüyor. Yeni başvurularla İŞKUR'un her ay inceleyeceği başvuru sayısı 1.5 milyona çıktı.

BAŞVURULAR HIZLI

İŞKUR'un elindeki mevcut iş müfettişleriyle böylesine devasa başvurulara yetişemeyeceği, hızlı onay sürecinin başlayacağı ve bu süreçte kayırmaların yaşanabileceği endişesi yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın emriyle çalışmalarına izin verilmediği için kapanan işyerlerinin kısa çalışma ödeneğinde ise hem başvuru hem de onay süreci azaltıldı.

Buna göre, elektronik postayla yapılan başvurular incelenecek ve iş müfettişleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın uygun bulduğu başvurular, işverenlerin elektronik posta adresine bildirilecek.

Yapılan hesaplamalar, iş müfettişlerinin bir ay içinde 1.5 milyona yakın işsizin durumunu incelemek durumunda kalacağını, bunun objektif değerlendirmeleri zorlaştıracağı belirtiliyor.

BELEDİYE İŞÇİSİ NE OLACAK?

İŞKUR, internet sitesinden “Belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışan işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi” sorusuna, “Belediye şirketlerinin talebinin iş müfettişlerince uygun bulunması ve işçilerinin yasada aranan prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde kısa çalışmadan yararlanabilirler” yanıtı verildi.

İŞKUR'un belediye şirketleri için iş müfettişlerini işaret etmesi özellikle muhalif belediye şirketlerindeki işçilerin durumuna ilişkin kaygıları artırdı.