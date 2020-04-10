Kısa çalışmaya uzun bekleme

Corona virüsü (Covid-19) salgınının en fazla etkilediği sektörlerin başında tartışmasız otomotiv geliyor. 51 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv ana sanayinin bünyesindeki fabrikalar üretime ara verirken, 200 bin kişinin çalıştığı tedarik sanayinde ise şirketlerin yarısı üretimi durdurdu, geri kalan yarısı ise siparişe bağlı kısıtlı üretim yapıyor.

70 bin kişinin çalıştığı yetkili satıcılarda ise servis dışında işler neredeyse tamamen durmuş durumda. Bayiler çalışanları ikiye bölüp çalışıyor. Sonuç olarak şu an otomotiv sektöründe doğrudan çalışan 185 bin kişi evlerine gönderilirken, bu sayı salgın sürecinin uzamasına bağlı olarak hızla artıyor.

HENÜZ DÖNÜŞ OLMADI

İşte böyle zor bir süreçte, otomotiv sektöründe doğrudan çalışan 320 bin kişinin yüzde 85'i için kısa çalışma ödeneğine başvurulurken çoğu için henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı.

460 yan sanayi şirketini temsil eden Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, üyelerinin yüzde 75'inin İŞKUR Çalışma Ödeneği'ne başvurduklarını belirterek, “Pandemi sürecinde yapılan başvurulara olumlu ya da olumsuz geri dönüş olmadı. İŞKUR bu konuda çalışıyormuş. Ana sanayi için de aynı şey geçerli” dedi.

Kanca, yan sanayi üreticilerinin kısa çalışma ödeneği ile ilgili ciddi altyapı eksikliği olacağı yönünde endişeleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

BEYAZ YAKAYA YETMEZ

“Corona salgını 3 ay içinde sona erse bile, etkilerinin en az 1 yıl süreceğini öngörüyoruz. Ayrıca, kısa süreli çalışma ödeneği gerçekten de özellikle mavi yakalılar için çok önemli bir destek olmasına rağmen, beyaz yakalı çalışanlara yeterli olmamaktadır.

Bu sebeple beyaz yakalı çalışanlarımızın da yaşam standartlarının minimumunu karşılayabilmeleri için Kısa Çalışma Ödeneği'nde brüt asgari ücret bedelini net olarak 1.5 değil 3 katına çıkarmak doğru olacaktır.”

Tüm bayiler başvurdu

70 bin kişiyi istihdam eden otomotiv bayilerinin çatı örgütü Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) Başkan Yardımcısı Zeynep Fidan ise tüm bayilerin kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu söyledi. Fidan, başvurulardan çok az sayıda dönüş alındığını, birçoğunun beklediğini belirtti.