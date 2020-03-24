Kısa ödenek günleri başlıyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan işyerlerinde çalışan işçilerin maaşlarının üçte ikisi önümüzdeki haftadan itibaren “kısa çalışma ödeneği” kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmeye başlanacak.

Asgari ücretlilere en fazla bin 752 lira, brüt ücreti 7 bin 357 lira ve üzerinde olanlara ise maaşları ne kadar olursa olsun en fazla 4 bin 380 lira ödenecek.

Ancak bu haktan sadece 22 Kasım 2019 tarihi ve öncesinde işe başlamış ve 2017 Mart ayından bu yana en az 600 gün prim ödemiş olan çalışanlar yararlanacak.

Corona virüsü salgınının yol açtığı ekonomik sorunların olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla açılan ve 100 milyar lira büyüklüğünde olduğu açıklanan ekonomik paketin en kritik maddesi olan kısa çalışma ödeneği, dünden itibaren (pazartesi) uygulanmaya başladı.

Alınan karara göre Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ya da bakanlık kararlarıyla geçici süreyle kapatılan işyerlerinde çalışanların maaşları işverenlerin yerine İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarından ödenecek.

Ödenecek süre yasa gereği 3 ayla sınırlı olmakla birlikte bu süreyi Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

Ancak 3 aylık süre dolmadan salgınla ilgili olumlu bir gelişme yaşanır ve işyerlerinin yeniden açılması kararı alınırsa ödemeler o gün itibariyle duracak, maaş ödeme yükümlülüğü yeniden iş verenlere geçecek.

BİR MAİL YETERLİ

Bakanlık kararıyla kapatılan örneğin berberler, kuaförler, kahvehaneler, düğün salonları, bar ve pavyonlar dahil tüm iş yerleri, çalışanlarının maaşlarının fon tarafından ödenmesi için İşkur'a gitmeden mail göndererek başvuruda bulunabilecekler.

İşkur, kendisine başvuru maili ulaştığında, o işyeri gerçekten kapanmış mı, kapanmamış mı diye dahi bakmadan başvuruyu olumlu değerlendirecek.

Maaş ödemelerine bir hafta içinde başlayacak. Normal şartlarda yani ekonomik kriz ya da doğal afet gibi nedenlerle işyerlerini geçici süreyle kapatmak zorunda kalanların başvuruları ise iş müfettişi gönderilerek yerinde inceleniyordu.