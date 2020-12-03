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Kısıtlama geldi, kartla yemek harcamaları yüzde 43 düştü

Salgın tedbirleri kapsamında restoranların sadece paket servis yapabileceğine dair düzenleme sonrasında kartla yemek harcamaları haftalık yüzde 43 düştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:19, 03/12/2020
Haberler Ekonomi
Kısıtlama geldi, kartla yemek harcamaları yüzde 43 düştü

Restoranların sadece paket servis yapabileceğine dair 18 Kasım'da getirilen yeni düzenleme sonrasında vatandaşın yemek harcamaları çok sert geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 13-20 Kasım döneminde 933 milyon TL olan banka kartı ve kredi kartıyla yapılan yemek harcaması 20-27 Kasım haftasında 533 milyon TL'ye düştü. Bir önceki haftaya göre düşüş oranı yüzde 43 oldu.

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Bu rakam 30 Mayıs-5 Haziran haftası sonrasındaki en düşük rakam oldu.

13-20 Kasım haftasında 15,4 milyon TL olan kumarhane ve içkili yerlerdeki kartlı harcamalar da 20-27 Kasım haftasında sert düşüşle 4,5 milyon TL'ye geriledi.

Bu dönemde toplam kartlı harcamalar ise 23,9 milyar TL'den 24,6 milyar TL'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Kasım'da yayımlanan genelge kapsamında; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyor. 20.00’dan sonra yalnızca paket servis şeklinde hizmet devam ediyor.

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