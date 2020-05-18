Kişiye özel Merkez kararnamesi

Hakkında pazar günü özel kararname çıkarılan akademisyenin bugün atanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle MB Meclisi'ne devlet üniversitesinden atanacak öğretim üyesinin her iki görevi birlikte sürdürebilmesi için yasal zemin sağlandı.

MB kanunu'na göre, normalde meclis üyeliğine atananlar özel bir kanuna veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne dayanmadıkça, banka dışında teşrii, resmi veya özel her hangi bir görev yürütemiyor.

Kararnamede hakkında özel düzenleme çıkarılan kişinin devlet üniversitesinde öğretim üyeliği yaptığına da işaret edilmiş oldu.

BUGÜN ATANACAK

MB 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İdare Merkezi Hizmet Binası'nda Elektronik Genel Kurul Sistemi ile (e-GKS) yapılacak. Genel kurulda, dün hakkında kararname yayımlanan öğretim üyesinin MB Meclisi üyeliğine atanması bekleniyor.

Banka meclisi üyelerinin aylıkları ile tazminatları Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Banka merkezi dışında oturan üyelerin Meclis toplantılarına katılmak için katlanacakları yol giderleri banka tarafından karşılanıyor.

Çetinkaya için yasa değişti

Hükümet 2012 yılında, siyaset bilimi mezunu olduğu için Merkez Bankası (MB) yönetimine atanamayan Murat Çetinkaya için MB Kanunu'nu değiştirip önce başkan yardımcılığına, ardından da başkanlığa atamıştı. Ancak Çetinkaya, görev süresi dolmadan görevden alındı.