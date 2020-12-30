KİT’lerde sözleşmelilerin en düşük temel ücreti 3 bin 427 TL oldu

Kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Sözleşmeli personelin temel ücretleri, ekli listedeki en yüksek temel ücretleri aşamaz ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemez” ifadelerinin yer aldığı kararda sözleşmeli personeli pozisyonlarına ait temel ücretler üç grupta sıralandı.



SON KARAR YÖNETİM KURULLARINDA

“Bu karar kapsamındaki kurumlarda açıktan ve naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir” denilen kararda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Bu karar kapsamında bulunan sözleşmeli personelin temel ücretleri, ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen artış oranları kadar artırılır.”

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3 GRUPTA SINIFLANDIRILDI

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler:

1. GRUP: En düşük temel ücret 4.036 TL, en yüksek temel ücret 6.985 TL

Ajans amiri, amir, asistan hava trafik kontrolörü, atölye şefi, avukat, başeksper, başkontrolör, başmimar, başmühendis, baştabip, baştabip yardımcısı, biyolog, çözümleyici, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, ekonomist, eksper, fizikçi, gar şefi, grup başmühendisi, havalimanı müdür yardımcısı, hava trafik başkontrolörü, hava trafik kontrolörü, istasyon şefi, istatistikçi, itfaiye şefi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, kontrolör, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, makinist (TCDD), matematikçi, merkezi satınalma uzmanı, mimar, muhasebeci, müdür yardımcısı, mühendis, mütercim, pilot, programcı, sistem programcısı, sivil savunma amiri, şe, şeftren, şehir plancısı, tabip, teknik amir, teknik öğretmen, teknik şef, teknik uzman, tekniker, tercüman, uzman, uzman tabip, veteriner, YHT makinisti.

2. GRUP: En düşük temel ücret 3.558 TL, en yüksek temel ücret 6.112 TL

AIM memuru, amir yardımcısı, anbar memuru, apron memuru, ARFF memuru, asistan AIM memuru, asistan havacılık bilgi yönetimi uzmanı, başdağıtıcı, başhemşire, başrepartitör, başteknisyen, bilgisayar işletmeni, büro personeli, cer muayene memuru, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, dağıtıcı (PTT), daktilograf, dava takip memuru, dekoratör, eğitim uzmanı, endeks ve faturalama memuru, enformasyon memuru, gişe memuru, grafiker, haberleşme memuru, hareket memuru, havacılık bilgi yönetimi uzmanı, hemşire, hostes, itfaiyeci, kondoktör, konsrüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, köprü operatörü, kütüphaneci, laborant, makinist, memur, merkezi satınalma uzman yrd., muhasebeci yardımcısı, psikolog, puantör, raportör, repartitör, ressam, revizör, sağlık memuru, sağlık teknisyen, santral memuru, satınalma memuru, satış memuru, sayman, sekreter, stajyer AIM memuru, stajyer hava trafik kontrolörü, stajyer havacılık bilgi yönetimi uzmanı, sürveyan, şef yardımcısı, teknik ressam, teknisyen, temsilci, topograf, tren teşkil memuru, uzman yardımcısı, vagon teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veteriner sağlık teknisyeni, veznedar.

3. GRUP: En düşük temel ücret 3.427 TL, en yüksek temel ücret 5.404 TL

Aşçı, bahçıvan, bekçi, çocuk bakıcısı, dağıtıcı, destek personeli, hayvan bakıcısı, hizmetli, iş makinası sürücüsü, kaloriferci, makasçı, makinist yardımcısı, manevracı, postacı, seyis, şoför, tahsildar, teknisyen yardımcısı.

TEMEL ÜCRET NEDİR? Temel ücret, işçinin bir iş yerinde işe başlarken işveren ile anlaştığı ve genellikle aylık olarak ödenen ücrettir. Temel ücret; prim, ikramiye, bayram yardımı gibi harici ödemelerin olmadığı bir ödeme türüdür. İşverenin her ay işçiye ödemekle yükümlü olduğu ücret, temel ücret olarak adlandırılır. Temel ücret, asıl ücret ya da çıplak ücret olarak da adlandırılabilir ve iş sözleşmesi ile belirlenir.