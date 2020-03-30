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KOBİ’lere yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği

KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50'lik kısmı için %75 ve üzeri, kalan %50'lik kısmı oluşturan pay için ise %110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.

09:32 -
Haberler Ekonomi
KOBİ’lere yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin karar, 1 Nisan 2020- 1 Nisan 2021 arasında akdedilecek sigorta sözleşmelerini kapsıyor.

1 NİSAN’DA GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, söz konusu sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan
risklerin hasar prim oranı; sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50’lik kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri reasürans desteği taahhüt edildi.

Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Karar, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi. (REUTERS)

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