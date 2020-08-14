Koç Holding’den yılın ilk yarısında 4,4 milyar TL net kâr

Koç Holding, 2020’nin ikinci çeyreğinde 34,5 milyar TL gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 40.5 milyar TL idi. 2019’un ikinci çeyreğinde 1,4 milyar TL net kâr açıklayan holdingin, bu sene aynı dönemdeki net kârı 961.4 milyon TL oldu.

Koç Holding’in 2020’nin ilk yarısında konsolide bazda toplam geliri 74 milyar TL, toplam net kârı ise 4,4 milyar TL oldu.

Koç Holding, 2020 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 74 milyar TL gelir elde etti

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, ilk yarıdaki finansal sonuçları şu şekilde değerlendirdi:

“PANDEMİNİN ETKİLERİNİ AZALTTIK”

“Dengeli portföy yapımız, sağlıklı bilançomuz ve disiplinli yönetim anlayışımız, dijital yetkinliklerimiz, çevik yönetimimiz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve etkin tedarik zincirimiz sayesinde yılın ilk yarısında olumlu finansal sonuçlar elde ettik. Tüm dünyayı ve ülkemizi ekonomik anlamda zorlayan bu sürecin menfi ekonomik etkilerini ihtiyatlı politikalarımız sayesinde azaltabildik.”

Topluluk şirketlerinin, salgının etkilerini sınırlandırmak amacıyla hızlı bir şekilde gerekli önlemleri hayata geçirdiğini ve çalışma arkadaşlarının istihdam ve gelir kaybına uğramamasını sağladıklarını belirten Çakıroğlu, “Pandemi sonrasında da Koç Topluluğu'nda en az haftada bir gün uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdik” dedi.