Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları için kayıtlar başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle gelecek kaygıları artan gençlere online staj imkanı sağlayan Koç Topluluğu, yeni dönemin dinamiklerine göre tasarlanan projelerini uygulamaya devam ediyor.

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNDE ONLİNE STAJ DÖNEMİ

Enerji, otomotiv, turizm, gıda, perakende ve sağlık alanlarının da dâhil olduğu 10'dan fazla sektörde faaliyet gösteren 25'ten fazla Koç Topluluğu şirketinin dahil olacağı buluşmaya katılan tüm öğrenciler, etkinlik devam ederken Koç Topluluğu şirketlerinin online staj ilanlarına başvurabilecek ve Koç Topluluğu'ndaki iş ve staj pozisyonları için kullanılan değerlendirme havuzuna dahil olabilecek.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İLE BİRE BİR GÖRÜŞME FIRSATI

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol'un yapacağı açılış konuşması ile başlayacak etkinlik boyunca, Koç Topluluğu şirketlerinden yöneticiler, şirketlere özel stantlarda öğrencilerin sorularını yanıtlamak ve görüşmeler yapmak üzere hazır bulunacak.

Şirketlerin stantlarını ziyaret eden öğrenciler, şirkete ilişkin bilgilerin yanında staj imkânlarına ilişkin detaylara kolaylıkla ulaşabilecek, ayrıca isterlerse konuşmacılarla birebir görüşmeler de gerçekleştirebilecek.

Etkinlik sırasında devam eden canlı yayınlarda ise, üst düzey yöneticilerin sohbetlerinin yanı sıra, daha önce Koç Topluluğu şirketlerinde staj yapmış ve sonrasında da tam zamanlı çalışmaya başlamış genç Koçluların deneyimlerini aktardığı canlı bir panel de düzenlenecek.