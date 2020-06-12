Kocaeli Sanayi Odası Başkanı üretimde toparlanma için tarih verdi

TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksine ilişkin Türkiye’nin sanayi başkenti Kocaeli’den açıklama geldi. Sözcü’ye değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, corona virüsü salgının en yoğun hissedildiği Nisan ayında, tüm öncü göstergelerde bozulmalar görüldüğünü, dolayısıyla üretimde de böyle bir düşüşü beklediklerini söyleyerek, salgında ikinci dalga olmaması durumunda 3-4 ay sonra üretimde eski potansiyelin yakalanabileceğini belirtti.

DÜŞÜŞ BEKLİYORDUK

“Nisan ayı corona virüsünün ekonomi üzerine etkisinin en yoğun hissedildiği ay oldu” diyen Zeytinoğlu, “Firmalarımızın çoğunda duruşlar yaşandı, çalışmaya devam edenler de kapasitelerini yarıya indirerek devam ettiler. Dolayısıyla nisan ayı sanayi üretiminde ciddi bir düşüş göreceğimizi bekliyorduk. Nitekim sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 30.4, yıllık yüzde 31.4 daraldı. Bu daralma göreceğimiz en kötü seviye diye tahmin ediyoruz. Önümüzdeki aylarda üretimde de iyileşmeler bekliyoruz. Kapasite kullanım oranı ve ihracatta aylık bazdaki yükselişler buna işaret. Salgında ikinci dalga olmaması durumunda 3-4 ay sonra üretimde eski potansiyelin yakalanabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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ENFLASYON YÜKSELEBİLİR

Nisan döneminin sıkıntılı olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, “Bütün rakamlarda tabanı gördük. Mayıs ve haziranda yükseliş başladı. Hastalık seyri yavaşlarsa kanaatimizce eylül ekim gibi eski rakamlara yaklaşırız. Normalleşmiş oluruz. Ürün maliyetlerinde daha çok döviz girdisinden maliyet ortaya çıkar. Şu anda durum stabil gözüküyor. Bunu çok söylemek istemiyoruz ama devletimiz para basma durumunda. Enflasyonumuzda yükselme olabilir” dedi.

GERİLEME NORMAL

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Zeytinoğlu, “Nisan ayında tüm sektörlerde üretimde gerileme yaşandı. İmalat sanayinde aylık yüzde 32.5, yıllık yüzde 33.3, ara malı üretiminde aylık yüzde 30, yıllık yüzde 27.9, sermaye malı üretiminde aylık yüzde 40.2, yıllık yüzde 42.9 gerileme oldu. Bu ortamda, bu gerilemelerin normal olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HİZMETLERDE İLK DEFA AÇIK VERDİK



Nisan ayı cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Covid-19 etkisiyle dış ticaret açığının yanı sıra, hizmetler dengesinde de açık verildiğini belirterek, “Nisan ayında hizmetler dengesinde uzun yıllardan beri ilk defa açık verdik. Covid-19 ile gelen kısıtlamalardan en fazla hizmet sektörümüz etkilendi. Bunun en belirgin görüldüğü aylar nisan ve mayıs ayları idi. Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkması ile hizmetler sektörünün cari dengeye katkısının artacağını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Zeytinoğlu, ihracat ve turizm gelirlerindeki toparlanmanın sınırlı olacağından birkaç ay daha yıllık cari açıkta yükseliş olabileceğini söyledi.

ESAS SIKINTI TURİZMDE



Sanayiden çok turizm sektörünün sıkıntıya gireceğini ifade eden Zeytinoğlu, “İşten çıkarmama yasağı ile kısa çalışma ödeneği eş zamanlı oldu. Bu bir dengeleme yarattı. İşletmeler üretim yapamasalar dahi kısa çalışma ödeneği ile personelini işten çıkarmadan çözüm yoluna gitti. Esas sıkıntı sanayide değil, turizm ve hizmet sektöründe var. Geri dönülmeyecek bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Bu sene turizmde rakamlar çok düşük olabilir. Turizm ve hizmet sektörüne yoğunlaşmak gerekiyor. Sanayi eylül ekim gibi normalleşebilir ama turizm ve hizmet sektörü için acil önlemler almak gerekiyor” şeklinde konuştu.