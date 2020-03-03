Kokoreç karaborsaya düştü

Et fiyatlarındaki artışı önlemek için et ithalatının başlamasının ardından yaşanan sakatat sıkıntısı en çok Adana'da hissediliyor.

Bir zamanlar kenara atılan kokoreç, son dönemde karaborsaya düştü. Canlı hayvan kesiminin az olması ve talebin artması nedeniyle hem kasaplar, hem tüketiciler, hem de dükkan sahipleri kokoreç bulamamaktan dertli.

3,5 kilogramlık 1 şiş kokoreç 20 gün içerisinde yüzde 50 zamlanarak 100 liradan 150 liraya çıktı. Esnaf şimdi iç piyasada da yeterli hayvan kesimi yapılmamasından kaynaklanan sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

“MAL OLMADIĞI İÇİN KARABORSAYA DÜŞTÜ”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, yaptığı açıklamada fiyatların yüzde 50 arttığını söyledi. 3,5 kilogram 1 şiş kokorecin şu anda 150 liraya satıldığını kaydeden Yağmur, daha sonra şunları söyledi:

“Kokoreç fiyatları 20 gün önce arttı. Bunun da nedeni Türkiye'nin yurt dışına ihracat yapması ve mal olmaması. Yüzde 50 zam yapıldı. 100 liraya satılan 1 şiş yani 3,5 kilogram kokoreç şu an 150 lira. Şırdan da 7,5 liradan 12,5 liraya çıktı. Elimizde yeterince mal olmaması fiyatları artırdı. Şırdan, mumbar, kokoreç kalmadı elimizde. Karaborsaya düştü. Esnaflarımız düşünüyor nasıl çıkacağız işin içinden diye. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bir an evvel ihracatları durdurmalarını istiyoruz. Yoksa et fiyatları 100 lirayı bulur. Mal bulunmadığı için karaborsaya düştü. Fiyatların önüne geçilmesini istiyoruz.”

“FİYAT PAHALI AMA ALAN YOK”

Kokoreç satıcısı Vural Seyhan da kesim olmaması nedeniyle fiyatların arttığını belirterek, “Talep yoğun. Ancak mal olmadığı için gelenler boş düşüyor. Bu aralar bayağı sıkıntı var. 100-110 liradan 150-160 liraya çıktı şiş fiyatı. Yarım ekmek kokoreç şu anda 12 lira. Fiyat pahalı ama mal yok. Eğer mal olsa daha uygun olur fiyatlar. Şu an biraz yüksek” ifadelerini kullandı.

Kokoreç yiyen bir vatandaş ise fiyatların normal olduğunu söyleyerek, “2 güne bir geliyoruz. Fiyatlar normal. Bulunmuyor ve çok meşakkatli bir iş olduğu için fiyatın yüksek olması gayet doğal. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu. (İHA)