Kola ve puroya paket zammı

Corona virüsünün ekonomiye etkilerini azaltmak için paket açıklayan ekonomi yönetimi, pakete kaynak bulmak için şimdilik puro ve kolalı içeceklerin vergisini artırdı.

Tamamına yakını kayıt dışı olduğu için vergi toplanamayan sarmalık tütünün vergisi ise aşağı çekilerek vergi alınabilir hale getirildi.

Yeni düzenlemeyle kolalı gazozlarda yüzde 25 olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 35'e yükseltildi. Vergi oranında yapılan yüzde 40 oranındaki artışın kola fiyatlarına en az yüzde 8 civarında zam olarak yansıması bekleniyor.

ÖTV artışıyla birlikte örneğin 4 liraya satılan 1 litrelik bir kolanın fiyatı en az 4 lira 32 kuruşa yükselecek.

PUROYA İKİ KAT VERGİ

Firmalar ÖTV artışına rağmen fiyatlarını artırmazlarsa maliyeti kendi bütçelerinden karşılamaları gerekecek.

Düzenlemeyle ayrıca Türkiye'de pek yaygın kullanılmayan puro ve sigarilloların ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 80'e yükseltildi.

Bilgi veren kaynaklar vergi artışı yüzde 100 görünmesine rağmen bu artıştan sonra puro fiyatlarının yaklaşık 3 kat artmasının sürpriz olmayacağını belirtti.

TÜTÜNDE VERGİ İNDİ

Düzenlemeyle en radikal indirim ise makaron tütünü olarak da bilinen el sarması sigaralarda kullanılan kıyılmış tütünde gerçekleştirildi. Kıyılmış tütünün yüzde 63 olan ÖTV'si yeni düzenlemeyle yüzde 40'a düşürüldü.

Halk arasında Adıyaman tütünü olarak da bilinen kıyılmış tütün, yerli üreticiler tarafından üretilip pazara sunuluyor.

Pahalı sigaraları almaya gücü yetmeyen vatandaşlar bu tütünü çarşı pazardan bulup makaronlara doldurarak içiyor.

Ancak yüksek vergi nedeniyle daha çok kayıt dışı çalışan bu pazarın vergi indirimiyle kayıt içine alınması böylece vergi toplanmasının hedeflendiği belirtiliyor.

SARMA TÜTÜNDE HERKES KAZANACAK

Sigara Harici Tütün Mamülleri Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz, sarmalık kıyılmış tütündeki kayıt dışılığın azaltılması için vergi indirimine gidilmesi yönünde bir yıldan bu yana hükümete önerilerde bulunduklarını söyledi.

ÖTV'nin düşürülmesiyle hem devlet hem fabrikalar hem de esnafın kazandığını, tüketicilerin de artık denetimli ürün tüketeceklerini belirten Ersöz, “Maddi durumu olmayan tüketicilerimiz sarmalık kıyılmış tütün içiyor ancak ÖTV'nin yüksek olmasından dolayı bu ürünü kayıt dışı pazardan temin ediyordu” dedi.

Ersöz, kıyılmış tütünde resmi satışların 2018'de 360 bin ton, 2019'da 900 bin ton göründüğünü, ancak bu rakamların gerçek tüketimin ancak yüzde 5'ine karşılık geldiğini söyledi.