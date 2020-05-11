Kolombiyalı Avianca da iflasın eşiğinde

Corona virüsü salgını sürecinde dünyanın dört bir yanındaki hava yolu şirketlerinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Güney Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi olan Avianca, ABD New York'ta iflas erteleme başvurusunda bulundu.

GELİRLER YÜZDE 80'DEN FAZLA DÜŞTÜ



Firmadan yapılan açıklamada, mart ayından beri neredeyse hiç yolcu taşınmadığı, yüksek maliyetlerin devam etmesine rağmen gelirlerin yüzde 80'den fazla düştüğü belirtildi.

Eğer iflas erteleme başvurusu kabul edilmezse, Avianca dünya çapında batan ilk büyük hava yolu şirketi olacak. Başvurunun New York'ta yapılmasının nedeni, alacaklıların büyük bölümünün ABD şirketleri olması.

Avianca'nın CEO'su Anko van der Werff, bu hareketin, verimli bir hava yolu firması olarak uzun yıllar boyunca hizmet vermeye devam etmeleri için atılan acil bir adım olduğunu söyledi.

20 BİN ÇALIŞAN ÜCRETSİZ İZİNDE



Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, mart ayında ülkenin hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Bu karar sonrası Avianca'nın 140 uçağı havalimanlarında beklemeye başladı. Ayrıca 20 bin çalışan da ücretsiz izne gönderildi.

Avianca, Hollandalı KLM'nin ardından dünyanın en uzun süredir hizmet veren ikinci hava yolu şirketi konumunda. Avianca, 2000'lerin başında da iflas tehlikesi yaşamıştı. Bolivyalı petrol milyarderi German Efromovich ile yapılan anlaşma, şirketi kurtarmıştı. Avicanca o tarihten itibaren hızla büyüdü. Ancak artan borçlar nedeniyle geçen sene Efromovich'e karşı başarılı bir kurul darbesi yapılmış ve yönetim Kingsland Holdings'e geçmişti.

TARİHİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği'nin verilerine göre hava yolu ulaşımı yüzde 90 azaldı. Birliğin tahminlerine göre Güney Amerika'da hava yolu taşımacılığı endüstrisi bu sene 15 milyar dolarlık tarihi bir gelir kaybı yaşayacak.