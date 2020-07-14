Kömürden çıkış için plan yok

Türkiye'de lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27'si kömürden sağlanıyor ve buralardaki kükürt dioksit ve azot dioksit salımları Avrupa değerlerinin birkaç kat üzerinde.

ZARAR EDİYORLAR

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) Kampanyası Türkiye Sorumlusu Duygu Kutluay, “Henüz kömürden çıkış için bir planı bulunmayan Türkiye, ekonomik olarak zarar eden ve yüksek kirleticiliği olan kömürlü termik santralleri çeşitli kamu teşvikleri ve desteklerle hayatta tutmaya çalışıyor. Ülkemizdeki mevzuat, işletmedeki kömürlü termik santrallerin, AB'deki santrallerin çok üstünde kirli gaz salmasına izin veriyor” dedi.