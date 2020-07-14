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Kömürden çıkış için plan yok

Pek çok Avrupa ülkesi hızlı bir şekilde kömür santrallerini devre dışı bırakacak planları devre alırken, Türkiye’nin halen herhangi bir planı bulunmuyor. Üstelik Türkiye, baca gazı emisyonlarını düşürecek gerekli yatırımları 7 yıldır yapmıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN
06:30 -
Haberler Ekonomi
Kömürden çıkış için plan yok

Türkiye'de lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27'si kömürden sağlanıyor ve buralardaki kükürt dioksit ve azot dioksit salımları Avrupa değerlerinin birkaç kat üzerinde.

ZARAR EDİYORLAR

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) Kampanyası Türkiye Sorumlusu Duygu Kutluay, “Henüz kömürden çıkış için bir planı bulunmayan Türkiye, ekonomik olarak zarar eden ve yüksek kirleticiliği olan kömürlü termik santralleri çeşitli kamu teşvikleri ve desteklerle hayatta tutmaya çalışıyor. Ülkemizdeki mevzuat, işletmedeki kömürlü termik santrallerin, AB'deki santrallerin çok üstünde kirli gaz salmasına izin veriyor” dedi.

Avrupa birer birer kapatıyor
AB mevzuatı uyarınca, 1 Temmuz 2020 itibarıyla kömür santrallerinin faaliyet süresinin yılda 1.500 saatle sınırlanması, daha sıkı emisyon sınır değerleriyle uyumlaştırılmak amacıyla santrallere iyileştirme yatırımları yapılması ya da bu santrallerin tamamen kapatılması gerekiyor. En son İspanya 15 termik santralinden 7'sini kapatma kararı aldı. Sırada Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da var.
Avrupa Çek Cumhuriyeti İspanya Polonya Slovakya Türkiye
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