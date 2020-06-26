Konkordato gider tarifesine zam

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konkordato gider avansı tarifesine göre, konkordato talep edenlerin yatıracağı; iflasa tabi olanlar yönünden 17 bin TL iflas gideri, 18 bin TL’ye, Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak ilan bedelinin asgari tutarı 650 TL’den 700 TL’ye, diğer iş ve işlemler için 350 TL olarak belirlenen tutar da 400 TL’ye yükseltildi.

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için ödenecek 1000 TL üzerinden beş aylık ücret tutarı olarak belirlenen ücrette ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. (REUTERS)