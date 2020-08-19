Konut fiyatları bir yılda yüzde 25,7 arttı

Konutta kamu bankaları eliyle başlatılan düşük faizli kredi kampanyası, konut satışlarını olduğu gibi konut fiyatlarını da sıçrattı. Fiyatlardaki sıçrama, faizdeki düşüşten çok daha fazla oldu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıkladığı verilere göre, konut fiyat endeksi (KFE) 2020 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6, bir önceki yılın aynı ayına göre 25,7 arttı. Enflasyondan arındırılmış yıllık reel artış oranı ise yüzde 11,6 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ İZMİR’DE

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,6, 2,7 ve 3,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 20,1, 26,4 ve 28,0 oranlarında artış gösterdi.

Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı Türkiye genelinde ortalama yüzde 28,9, İstanbul’da yüzde 30,4, Ankara’da yüzde 33,9, İzmir’de yüzde 29,8 oldu.

Türkiye genelinde konutta metrekarede birim fiyat 3 bin 401,7 TL’ye yükseldi. Bu rakam İstanbul’da 5 bin 523,1 TL, Ankara’da 2 bin 558,1 TL, İzmir’de 3 bin 987,2 TL’ye ulaştı.