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Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 29.2 arttı

Konut fiyat endeksi 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,2, reel olarak ise yüzde 15,5 oranında arttı.

Güncellenme: 14:53, 16/12/2020
Haberler Ekonomi
Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 29.2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ekim ayı Konut Fiyat Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 149,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,5 oranında artış gösterdi.

İSTANBUL’DA ARTIŞ YÜZDE 2.5 OLDU

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 1,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,3, 29,1 ve 28,9 oranlarında artış gösterdi.(İHA)

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