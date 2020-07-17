Konut fiyatlarında mayısta rekor artış

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 arttı. 2010 yılından itibaren yayımlanan veride hem aylık hem de yıllık bazda artış rekoru kırıldı.

Türkiye genelinde konut fiyatları, enflasyondan arındırılmış olarak reelde yüzde 10,6 yükseldi.

Söz konusu rekor, kamu bankalarının 1 Haziran 2020’de duyurduğu düşük faizli konut kampanyasının hemen öncesinde gerçekleşti. Haziranda ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1286,9 artış göstererek 101 bin 504 ile rekor kırmıştı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE İZMİR BİRİNCİ

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,4 oranında artarak 135,7 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de

sırasıyla yüzde 3,8, 7,0 ve 7,1 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 16,9, 24,0 ve 24,8 oranlarında artış göstermiştir.

AYLIK FAİZ YÜZDE 0,64'E ÇEKİLMİŞTİ

Kamu bankalarının 1 Haziran'da açıkladığı ve 2 Haziran'da başvuruları almaya başladığı dev kredi kampanyası kapsamında, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için de aynı koşullarda yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi kullandırılıyor.

Müşteri başına verilebilecek konut kredisi üst limiti üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) 750 bin TL, diğer şehirlerde ise 500 bin TL olarak açıklanmıştı. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanıyor.

Mayıstaki fiyat artışıyla, krediyle konut alacaklar açısından konut faizlerinin düşürülmesiyle elde edilecek kazanç da ortadan kalkmış oldu.