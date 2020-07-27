Kredi kampanyası ile yükselen konut fiyatlarından herkes rahatsız

Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte konut fiyatları arttı. Konut alan ve almak isteyen vatandaşlar ederinin üzerinde fiyatlarla karşılaştı. Emlak piyasasında yaşanan bu kaosun uzmanlara göre tek bir çözümü var. Fahiş fiyat artışının denetlenmesi.

“FAİZ DÜŞERSE TALEP ARTAR, TALEP ARTARSA FİYAT ARTAR”

Gayrimenkul danışmanı Gökhan Taş, TÜİK verilerine göre Haziran ayında 190 bin 12 adet konut satıldığını ve bunun Cumhuriyet tarihi boyunca satışların iki katı olduğunu belirterek, “104 bini krediyle satıldı. Türkiye’de yıllık ortalama 1 milyon 300 bin konut satışı var. Son 5 yılın ortalaması bu düzeyde. Faizler, Türkiye’de yüzde 1’in altına düştüğü her noktada konut satışları arttı. Konut fiyatları da arttı.

Faiz düşerse talep artar, talep artarsa bir ürünün fiyatı artar. Önceden diyelim ki 750 bin istenen ama 700 bine satılan, satıcının 700 bine vermeye razı olduğu yerlere 800-850 bin istenmeye başlandı. 750’ye Haziranın başı itibariyle verenler oldu. Şuan da 800’ye o fiyatlar oturmuş durumda. Bu da yaklaşık 1 buçuk ayda yüzde 10, yüzde 15 arasında bir artış var. Ekonomide çok ciddi hareket oldu. Satmak isteyen de sattı, ona da yaradı. Özellikle ama özellikle ihtiyaçtan dolayı gayrimenkul almak isteyen, düşük fiyatla gayrimenkul alan biraz daha ortanın altı kesim için çok ciddi bir fırsat oldu.” diye konuştu.

“KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ FIRSATÇILAR”

Bir başka Gayrimenkul Danışmanı Cihat Tamer ise, konut fiyatlarının değerinden fazla arttığını ifade ederek, “Çünkü krediler düşünce bazı fırsatçılara gün doğdu. Değerinden fazla oldu şimdi. Satışlar artmış görünüyor. Ama alanlar ileride ne görür bilemem. Konut fiyatlarındaki artışın sebebi fırsatçılar. Faiz indirimi fırsatçılara yaradı. Satıcılardan kaynaklanıyor bu da. Faizler düştü, krediler arttı bu nedenle de tutturabildiğime satayım diyor. Krediler devam ettikçe artış sürer. Art niyetliler bitmiyor memlekette maalesef.” dedi.

SÖZCÜ mikrofonuna konuşan vatandaşlar ise, konut fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

Harun Kaya: Ev almayı tabi ki düşünüyorum. Faiz düşük diyorlar ama bizzat ben başvurdum. 300 bin kredi çekmek istedim. Faizler yine de yüksek. Bir de alacağımız eve krediye uygun çıkmadı. Elimizde nakitte olmadığı için alamadık.

Erdinç Nama: Krediler çok düşük ama fiyatlar çok yükseldi. Ondan dolayı düşünmüyorum. Krediler düştüğü için insanlar mallarını daha yükseğe satmaya başladı. Kredilerin düşmesi çok fark etmedi yani. Oradan düşük bir fiyata alacaksın ama aldığın kişiden yüksek fiyata alıyorsun. Yine aynı şey fark eden bir şey olmuyor. Faizlerin düşmesi elinde kalmış olan müteahhitlerin ürünlerini, malını satmasına yaradı. Başka kimseye yaramadı. Halka yaramadı ki… Halk, sonuçta yine aynı şeyi ödüyor.

Haydar Kaya: Ev almayı düşünmüyorum. Şu an ihtiyacım yok. Fiyatlar da yüksek. Faizler düştü ama müteahhitler fiyatları yükseltti. Artışın sebebi müteahhitlerin maliyeti. Zararına satıyorlardı maliyetler yüksek olduğu için. Faizleri fırsat bilerek zararlarını daha düşürme çabası içine girdiler.

Leyla Adalı: Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bodrum’da yazlığı var, çocukları var bir yazlık daha alayım dedi. Kışın gittiğimizde beğendiğimiz yazlık 275 idi. İçinin falan da yapılması lazımdı. Şimdi gittiğimizde faizler düştüğü için 400 bin olmuş. Faizler düştü herkes ev alacak deniyor ya o yüzden artışlar oluyor.

Yıldıray Akrap: Ev almayı düşünmüyorum çünkü evim var. Yatırım için düşünmüyorum. Bu saatten sonra zaten yatırıma gerek yok. Belli bir yaşa gelmiş insanlarız. Yazlık, param olursa düşünüyorum tabi. Ev fiyatları bence yüksek. Rant odaklı olduğu için çok yüksek. Beşiktaş’ta mesela eski binalar, burada oturuyorum ben. 500-600’den aşağı ev yok yani. 2 artı 1’ler. O da metre karesi fazla değil aynı zamanda eski binalar. Yeni binalar, bir trilyonun üzerinde. Ev fiyatları uçmuş, gitmiş. Aslında Türkiye’de her şeyin fiyatı normal.Ev fiyatı da normal. Bir tek maaşlar az. Problem oradan kaynaklanıyor. Avrupa standartlarında fiyatlarla yaşıyoruz ama aldığımız ücretler onun beşte biri, altta biri. Problem oradan kaynaklanıyor.