Konut kredilerinde rekor artış: Üç haftada 19 milyar TL

Kamu bankalarının 1 Haziran 2020’de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 5 Haziran ile 26 Haziran arasındaki 21 günde bankaların konut kredisi hacmi tam 18 milyar 931 milyon TL artış kaydetti ve 230 milyar 881 milyon TL’ye ulaştı.

Söz konusu dönemde konut kredisi artışının miktar olarak 16 milyar 994 milyon TL’si, oran olarak da yüzde 89,8’i kamu bankalarından geldi. Bu dönemde kamu bankalarının konut kredisi hacmi 142 milyar 153 milyon TL’ye ulaştı.

Son üç haftalık dönemde özel bankalar ise nette sadece 1 milyar 937 milyar TL’lik konut kredisi kullandırdı.

2019 yılının tamamında bankaların konut kredisi hacmindeki artış sadece 10 milyar 162 milyon TL olmuştu. 2020’nin 19-26 Haziran dönemindeki artış ise 8 milyar 148 milyon TL oldu. 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan üç yılda 34 milyar 646 milyon TL artan konut kredisi hacmi, bu yılın 1 Ocak-26 Haziran döneminde 32 milyar 178 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, haziranda 20 günde 133 bin kişinin konut kredisi için bankaların kapısını çaldığını, söz konusu kişilerin 101 binine toplamda 25 milyar TL’lik konut kredisi kullandırıldığını söylemişti. BDDK’nın rakamları ise net değişimi gösteriyor. Yani, geçmişte verilen ve kapatılan konut kredileri de toplamdan düşürülüyor.

AYLIK FAİZ YÜZDE 0,64’E ÇEKİLMİŞTİ

Kamu bankalarının 1 Haziran’da açıkladığı ve 2 Haziran’da başvuruları almaya başladığı dev kredi kampanyası kapsamında, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için de aynı koşullarda yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi kullandırılıyor.

Müşteri başına verilebilecek konut kredisi üst limiti üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) 750 bin TL, diğer şehirlerde ise 500 bin TL olarak açıklanmıştı. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanıyor.

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DÜŞÜK FAİZ TALEBİ ARTIRDI

Haziranda enflasyon yüzde 12,62 olurken, Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevduat faizi ortalamada yüzde 7,37’ye kadar gerilemiş durumda. Vergiler de düşüldüğünde mevduatta yıllık getiri yüzde 7’nin altında. Yani mevduatta reel faiz, gerçekleşen enflasyona göre yüzde -6’ya yakın.

Bu tabloda elinde birikimi olan kişi ve kurumlar, borsa, altın ve konuta yöneliyor.

Haziran 2019’da yüzde 22 seviyelerinde olan konut kredisi faizleri, Hazine destekli kamu bankalarının kampanyaları sayesinde 26 Haziran haftasında ortalamada yüzde 9,01’e kadar geriledi. Faizler gerileyince ipotekli konut satışları da arttı. Satışlar artarken, fiyatlar da yükseldi.