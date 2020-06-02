Konut kredisinde başvurular bugün başladı

Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın başlattığı düşük faizli konut kredisi kampanyası bugün başladı. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile kredi imkanı sunulacak.

İkinci el konutlarda ödemesiz dönem ve vade şartları aynı olurken, aylık faiz yüzde 0,74 olarak belirlendi.

Sıfır konut almak için 100 bin TL’lik konut kredisi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 171 bin 184 TL geri ödeme yapmış olacak.

Sıfır konut ödeme tablosu:

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

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Başvurular, bankaların şubeleri üzerinden yapılacak.

İkinci el konut satın almak için 100 bin TL kredi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 183 bin 925 TL’lik geri ödeme yapmış olacak.

İkinci el konut ödeme tablosu:

Üç kamu bankası, dün ortak açıklama yaparak piyasadaki ortalama faizlerin altında oranlarla konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıklamıştı. Paketler, pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomiyi kredilerle canlandırmayı hedefliyor.