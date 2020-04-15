Konut satışları mart ayında yüzde 3.4 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 409 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve %6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR 43 BİN 329

Türkiye genelinde 2020 Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %90,4 oranında artış göstererek 43 bin 329 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 843 konut satışı ve %18,1 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Diğer konut satışları 2020 Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 oranında azalarak 65 bin 341 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 003 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %60,5 oldu. Ankara 6 bin 408 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 954 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

34 BİN 089 KONUT İLK DEF SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 azalarak 34 089 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 439 konut satışı ve %18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 308 konut satışı ile Ankara ve 2 108 konut satışı ile İzmir izledi.

74 BİN 581 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5 artış göstererek 74 581 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 407 konut satışı ve %18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %67,6 oldu. Ankara 9 101 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5_023 konut satışı ile İzmir izledi.

OCAK MART DÖNEMİNDE %33,0 ARTTI

Ocak-Mart döneminde 341 038 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,0 oranında artış gösterdi. Ocak-Mart döneminde ipotekli konut satışı %238,6 oranında artarak 129 299, diğer satış türlerinde ise %3,0 oranında azalarak 211 739 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %0,4 oranında azalarak 107 432 oldu. İkinci el konut satışları da %57,2 oranında artarak 233 606 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2020 YILI MART AYINDA 3 BİN 036 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 azalarak 3 036 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2020’de ilk sırayı 1 513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi.