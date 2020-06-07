Konut ve taşıt kredisi başvuruları nasıl yapılır? 2020 konut kredisi faiz oranları kaç?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın vatandaşlara sunduğu konut ve taşıt kredilerine ilgi artıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kredi destek paketi ile birlikte bankaların kredi faiz oranları ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar hem konut hem de taşıt kredisi başvuru işlemleriyle birlikte örnek ödeme tablosuna ve faiz oranlarına haberimizden erişebilirler. İşte 2020 konut ve taşıt kredisi başvuru bilgileri…

KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?



Sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Sıfır konut almak için 100 bin TL’lik konut kredisi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 171 bin 184 TL geri ödeme yapmış olacak.

KONUT KREDİSİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Sıfır konut ödeme tablosu:



Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullanılacak. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

AZAMİ 12 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konut ödeme tablosu:

2- TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.



B. İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL'ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL'dir (750 Bin TL dahil).

Konut Kredisi için; Bankkart, KMH, Talimat Ürünü, İnternet Bankacılığı zorunlu olup, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üçüne sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

Söz konusu krediden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir. Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz. Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacaktır.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.



HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kredinin Özellikleri

Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerimizde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.



VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

KAMU BANKALARINDAN TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.



İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

-0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

-60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

-Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

-Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

-Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI



ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Taşıt Kredisi

-Başvuru Formu,

-Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

-Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

-Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

-Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

-Şubece istenebilecek diğer belgeler

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Nüfus cüzdanı

-Gelir belgesi.

-Şirket ortağı olunması halinde vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.

-0 otomobil için proforma fatura.

-İkinci el araba için araç ruhsatı

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

60 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda!

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

3 ayda bir taksitli

Son taksit balon ödemeli

Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

Kampanya Koşulları:

Nihai fatura değeri 120.000 TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL’nin üstünde olan kısım için %50’sine kadar kredi kullandırılabilir. Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerin vadesi ise 48 ayı geçememektedir. Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI