Konutta en çok İzmir kazandırdı

Merkez Bankası, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 144,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,9 oranında artış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 oranlarında artış

gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 23,3, 26,2 ve 27,5 oranlarında artış gösterdi.