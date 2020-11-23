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Konya’da ekmeğe 20 kuruşluk zam

Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira 20 kuruştan 1 lira 40 kuruşa yükseldi. Zamlı satışlar yarından itibaren başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, “Biz yeni fiyatlara zam değil, fiyat ayarlaması diyoruz. Bu fiyat yıl sonuna kadar yaptığımız bir fiyat düzenlemesi. 2021 yılı için düşündüğümüz ekmek fiyatı 1 lira 75 kuruş” dedi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 18:18, 23/11/2020
Haberler Ekonomi
Konya’da ekmeğe 20 kuruşluk zam

Konya'da 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira 20 kuruştan 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Zamlı satışların yarından itibaren başlayacağını belirten Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça şu ifadeleri kullandı:

* Un fiyatlarına yüzde 65 zam yapıldı. Aynı şekilde maya fiyatları ve diğer girdi maliyetlerimiz de çok yükseldi.

* Artan fiyatlara rağmen ekmeğe uzun süre bir fiyat düzenlemesi yapmadık.

* Biz yeni ekmek  fiyatlarına zam değil, fiyat ayarlaması diyoruz. Bu fiyatı sadece 2020 yılı için değerlendiriyoruz.

* 2021 yılında bu fiyatlar yeniden değerlendirilecek. 2021 yılı için düşündüğümüz ekmek fiyatı 1 lira 75 kuruş.

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça.

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