Konya’da ekmeğe 20 kuruşluk zam

Konya'da 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira 20 kuruştan 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Zamlı satışların yarından itibaren başlayacağını belirten Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça şu ifadeleri kullandı:

* Un fiyatlarına yüzde 65 zam yapıldı. Aynı şekilde maya fiyatları ve diğer girdi maliyetlerimiz de çok yükseldi.

* Artan fiyatlara rağmen ekmeğe uzun süre bir fiyat düzenlemesi yapmadık.

* Biz yeni ekmek fiyatlarına zam değil, fiyat ayarlaması diyoruz. Bu fiyatı sadece 2020 yılı için değerlendiriyoruz.

* 2021 yılında bu fiyatlar yeniden değerlendirilecek. 2021 yılı için düşündüğümüz ekmek fiyatı 1 lira 75 kuruş.