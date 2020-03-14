Konyalı sütçüler iflas bayrağını çekti

Başkanlığını AKP'li Belediye Meclis Üyesi ve eski Milletvekili adayı Ercüment Sarıkafa'nın yaptığı Konya Ereğli Süt Üreticileri Birliği, iflas bayrağını çekti. Eylül ayında konkordato talebinde bulunan ve Türkiye'nin süt üretimi konusunda önde gelen firmalarından biri olan Ereğli Süt Üreticileri Birliği'nin iflası sonucu, üreticiler ve binlerce alacaklı da mağdur oldu.

Üreticilerin şikayeti üzerine yöneticiler hakkında soruşturma başlatıldı. Ereğli 1'inci Asliye Mahkemesi'nce verilen iflas kararında ‘'Davacının kesin mühlet ve konkordato talebinin reddine, Konya Ereğli Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi’nin iflasına, ve 25/02/2020 saat:14:37 itibariyle iflasının açılmasına karar verildi'' denildi.

2006'da kurulan Ereğli Süt Üreticileri Birliği, bölgedeki süt üreticileri için büyük olanaklar sağlıyordu. Binlerce üretici ortağı olan birlik, ekonomik sıkıntılara dayanamayınca önce konkordato talebinde bulundu. Daha sonra da iflası açıklandı.