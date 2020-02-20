‘Kopyala-yapıştır’ın mucidi hayatını kaybetti

Silikon Vadisi'nin en ünlü teknoloji figürleri arasında yer alan Larry Tesler 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1980-1997 yılları arasında Apple'da çalışan Tesler kes, kopyala ve yapıştır'ı (ctrl+x, ctrl+c, ctrl+v) bulan insan olarak biliniyordu.

Cult of Mac’te yer alan habere göre Tesler aynı zamanda Apple'a büyük başarı sağlayan Lisa işletme sisteminin de kurucuları arasındaydı. 1945 yılında New York'ta doğan Tesler Stanford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Xerox'ta çalışmıştı. Tesler ile Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın yolları Jobs'ın Xerox'a yaptığı bir ziyarette kesişmişti.

Jobs bu ziyarette mouse'u (fare) görmüş ve cihazı bilgisayarlarda uygulamaya karar vermişti. Aynı zamanda Jobs burada grafik arayüzlü işletim sistemlerine ilişkin de bilgi almış ve bunu Apple bilgisayarlarında geliştirerek uygulamıştı.