Koronavirüs 3 milyar dolarlık sipariş yolunu açtı

Türkiye'de terör eylemlerinin yoğunlaştığı 2017 sonrasında alım gruplarını kaybeden ve büyüme trendini sürdüremeyen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, global üretim kanallarını elinde bulunduran Çin'e alternatif olmaya hazırlanıyor. 2019 yılını yüzde 0.4'lük sembolik bir büyüme ile 17.7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak kapatan sektör, kısa vadeli teslimat sürelerini içeren başta örme ve çorap gibi ürün gruplarında Avrupa piyasalarında önemli bir yer tutuyor. Çin ise başta dış giyim, hammadde, kadın hazır giyimi olmak üzere pek çok segmentte 170 milyar dolarlık ihracatla sektörü domine eden bir konumda yer alıyor. Yayılması engellenemeyen koronavirüs salgınının ardından alternatif pazarlara yönelen H&M, Inditeks ve İngiliz Arkadia Grup gibi global perakende devlerinin Türkiye'de fiyat soruşturmasına başladığına belirten sektör temsilcileri, 4 haftalık süre sonunda virüsün kontrol edilememesi durumunda yaklaşık 2-3 milyar dolarlık bir iş hacminin Çin'den Türkiye'ye kayacağına dikkat çekiyor.

ÇİN'E SEYAHAT DURDU

Çin, ucuz işçiliği, yüksek volümlü üretimi ve hammadde piyasasındaki hakimiyeti ile hem dünya hem de Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli oyuncusu konumunda. Özellikle “basic” olarak tabir edilen elbise, tişört gibi ürün gruplarında global perakende devlerinin ilk tercihi olan Çin'de koronavirüs salgını sonrasında alım gruplarının seyahatleri durmuş durumda. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, yaklaşık 1 haftadır Çin'de üretilen ürünler için büyük alıcıların Türkiye'den fiyat istemeye başladığını söyledi. Siparişlere ilişkin son kararın henüz belli olmadığını, önlerinde 4 haftalık bir süre olduğunu anlatan Fayat, “Salgın durumu 3-4 hafta daha uzarsa üretim denemeleri başlayacak. Çin siparişleri orta ve uzun vadede yerleştirildiği için 8 haftanın üzerindeki teslimatlar için durum netleşecek. Bütün ürün grupları için, örme, çorap, deri gibi alanlarda fiyat talepleri başladı” yorumunu yaptı.

“YÜZDE 2'YE TALİBİZ”

Çin'in bu alandaki toplam ihracatının 170 milyar doları bulduğuna dikkat çeken Fayat, bunun yüzde 1'inin bile Türkiye'ye kayması durumunda önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi. Fayat, Çin ihracatının yüzde 2'sine talip olduklarını dile getirdi.

EN BÜYÜK RAKİP PORTEKİZ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise salgının devam etmesi durumunda 1 ay içinde fiyatların verilmesi ve numunelerin istenmesi aşamalarını geçeceklerini aktardı. Martın 15'ine kadar yaz sezonuna ilişkin koleksiyonların durumunun belli olacağını kaydeden Gültepe, “Son 2-3 hafta içinde hem İspanya hem İngiltere'den hem de AB'den gelen alıcılar var. H&M, İnditeks, Arcadia gibi gruplar buna dahil. Bizim ihracatımızın yüzde 70'i AB'ye olduğu için küçüklü büyüklü bütün firmalar Türkiye'de araştırma yapıyor. Burada en büyük rakibimiz Portekiz olabilir” bilgisini verdi.

ÇİN İLE FİYAT FARKI YÜZDE 20

Büyük alım gruplarının Çin'i tercih etmesinin en büyük nedeni rekabetçi fiyat farkı. TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, Çin ile Türkiye arasındaki fiyat farkının aynı ürün gruplarında vergiler hariç yüzde 20 olduğuna işaret ediyor. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise gelen alım gruplarının fiyat indirimleri de istediğine işaret ederken, “Eğer alım grupları fiyat farkını öderse, rekabetçi kurla birlikte bu hizmeti vermemiz gerekiyor. Doların 6.4 TL'nin üstünde, Euro'nun da 6.8-7 TL olması gerekiyor. Pound 8 TL olursa en azından işçiliğe yaptığımız yüzde 15 zammı almış oluruz” diye konuştu.