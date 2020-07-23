Kötü senaryodan kaçan ‘dolardan iyisi altın’ diyor

Kredi faizlerine rağmen artan konut fiyatları vatandaşın tepkisine neden olurken, banka mevduatlarında negatif faiz uygulanması TL tasarruflara iki adresi işaret ediyor: Altın ve döviz… Dolayısıyla altın fiyatlarındaki ralli, dolar kurunun ise adeta gizli bir sabit kur rejimi varmış gibi 6.84-6.85 lira aralığındaki tepkisiz hareketleri; şu iki soruyu gündemde tutuyor: Altın niçin yükseliyor? Doların düşmesinin nedenleri nedir?

DOLAR GÜÇ KAYBETTİ

Ekonomist Mahfi Eğilmez, bu iki soruyu sosyal medya hesabında yanıtladı. Dünyanın en önemli rezerv parası olan doların değer kaybettiğini, yerini alacak daha iyi bir rezerv para da olmayınca altına dönüşün başladığını belirten Eğilmez, Covid-19 salgınının kötüye gideceği yönündeki açıklamaların da altın tercihini öne çıkardığını belirtti. Dolar endeksinin (DXY endeksi) düşüşe geçmesiyle Euro/dolar paritesinin 1.15'i geçtiğini kaydeden Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kura müdahale amacıyla dolar sattığını da ekledi.

Vatandaş, döviz tevdiat hesaplarında 114.5 milyar dolar tutuyor. Euro hesaplarının dolar cinsinden büyüklüğü ise 60.3 milyar doları buluyor. Kıymetli maden hesabındaki döviz tutarı ise 54 milyon dolar azalışla 24.2 milyar dolar oldu.

Altın ralli yapıyor

Avrupa Birliği'nin 750 milyar Euro'luk kurtarma fonu üzerinde anlaşmaya varması hisse senedi piyasalarında ve emtialarda ralliye neden oldu. Uluslararası spot piyasalarda altının ons fiyatı dün 1.866 dolara kadar yükseldi. Kapalıçarşı'da gram altın 410.24 liradan günü tamamladı. ABD'de ekonomik destek paketi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayacağı endişeleriyle dolar 6.8150 liraya kadar inerken, Euro 7.9458 lirayı gördü. Dolar günü 6.8730 liradan, Euro ise 7.9400 liradan tamamladı.