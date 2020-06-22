Kovulan savcı Berman’ın ifade vermesi bekleniyor

ABD yargısında Halkbank savcısı Geoffrey Berman krizi şimdilik çözüldü ama krizin yankılarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı William Barr cuma gecesi Berman'ın görevinden istifa ettiğini açıklamış Berman görevinden istifa etmekte direnince Barr, Başkan Trump'tan Berman'ı görevinden almasını istemişti.

Birleşik Devletler'de muhalefet Başsavcı Berman'ın görevden alınmasına tepkili. Geçen yıl Trump'a karşı açılan azil soruşturmasını yönetenlerden Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jerrold Nadler, CNN'e yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Barr'ın görevden alınması gerektiğini vurguladı.

Nadler bir noktada Berman görevden alınma süreciyle ilgili olarak komitenin politik müdahale platformunda ifade vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Financial Times'ta yer alan habere göre Berman'ın ifade için kendisine iletilen daveti kabul edip etmediği belli değil fakat oturumun önümüzdeki çarşamba günü başlayacağı ve görevden alınan savcının oturumlara katılıp katılmadığının burada belli olacağı vurgulanıyor.

İKİ SAVCININ İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Çarşamba günü düzenlenecek oturumda iki üst düzey ABD'li savcının Willam Barr'ın politik nüfusu yargı süreçlerinde kullanıp kullanmadığı hakkında ifade vermesi bekleniyor.

New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ın ofisinin taraf olduğu tek büyük soruşturma Halkbank davası değil. Berman'ın ofisi aynı zamanda Trump'ın şahsi avukatı Michael Cohen ve eski avukatı Rudy Giuliani hakkında da soruşturma yürüttü. Berman'ın ofisi aynı zamanda Cumhuriyetçi milletvekili Chris Collins hakkında da usulsüz bilgilerle hisse senedi alıp sattığı konusunda soruşturma yürütmüştü.

Trump'ın ABD'deki popülerliği ise azalıyor. Başkana yakınlığı ile bilinen televizyon kanalı Fox News'ta yayımlanan bir ankette rakibi Biden'ın Başkan Trump'ın 12 puan önünde olduğu göze çarptı.

Öte yandan Berman'dan önceki başsavcı olan ve Trump başkan olduktan kısa süre sonra görevine son verilen Bharara, Twitter'dan yaptığı yorumda, atılan adımın zamanlaması ve şeklini tuhaf bulduğunu belirtti. Bharara, ”Bir başkan neden New York Güney Bölgesi'nde kendi eliyle seçtiği başsavcıyı bir cuma gecesi, seçimlere 5 aydan az süre kalmışken devre dışı bırakır?” ifadesini kullandı.