KPMG: Tüketici “aşı bulunmadan normale dönmem” diyor

“Covid-19 Tüketicinin Nabzı” araştırmasına katılanların verdiği yanıtlar, Covid-19 süreciyle ilgili bilinmezliklerin tüketici davranışını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Soruları yanıtlayan bin tüketicinin neredeyse tamamı aşı bulununcaya kadar Covid-19 öncesindeki rutinine dönmeyeceğini söylüyor.

‘ASLA YAPMAM’ DENİLEN ŞEYLER

Araştırmaya katılanların kısıtlamalar kalktıktan sonra `asla yapmam´ dediği şeyler şöyle sıralanıyor: Bara gitmek (yüzde 40), spor salonuna gitmek (yüzde 39), konser veya müzik festivaline gitmek (yüzde 35), sinemaya gitmek (yüzde 29), evde parti vermek (yüzde 26), AVM´ye gitmek (yüzde 22).

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‘BELKİ YAPARIM’ DENİLEN ŞEYLER

Tüketicilerin kısıtlamalar kalktıktan sonra `Belki yapabilirim´ dediği rutinleri ise şöyle: Arkadaşlarımla buluşurum (yüzde 42), restoranda yemek yerim (yüzde 37), doktor, kuaför vs hizmet alırım (yüzde 33), seyahat ederim (yüzde 33), sinemaya giderim (yüzde 22), spor salonuna giderim (yüzde 17).

YÜZDE 49 AŞI BULUNDUĞUNDA NORMALE DÖNÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanlara Covid-19´un kontrol altına alınmasıyla ilgili düşünceleri sorulduğunda alınan yanıtlar da ilginç.

Katılımcıların yüzde 49´u `aşı bulunduğunda´, yüzde 37´si `ilaç tedavisi onaylandığında´, yüzde 33´ü ise `ülkede yeni vaka görülmediğinde´ kontrolün sağlanacağını düşünüyor.

Yüzde 50´den yüksek bir kesimin salgında kontrolün sağlanmasıyla ilgili güvensizliği dikkat çekiyor.

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YÜZDE 60 ‘MARKET HARCAMALARI ARTTI’ DEDİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönem boyunca, ankete katılanların yüzde 60´ı market kategorisindeki harcamalarının arttığını söylüyor. Harcamaların azaldığı sektörler ise şöyle; Gel-al eve servis restoran harcamaları (yüzde 54), giyim, ayakkabı, aksesuar harcamaları (yüzde 46), eğlence ve medya harcamaları (yüzde 46)

Katılımcıların yüzde 12´si ise harcamaların asla eskisi gibi olmayacağını ve normale dönmeyeceğini düşünüyor.

“SOSYAL MESAFE FARKINDALIĞI YÜKSEK”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, Covid-19´un etkisini en hızlı perakende sektörünün hissettiğini söyledi ve ekledi:

“Tüketiciye bire bir dokunan sektör, `yeni normal´e hızla adapte olmak zorunda kaldığından, tüketicinin de ne kadar hızlı geliştiğini anlamak zorunda. Tüketicinin nerede ve nasıl harcama yapacağını belirleyen kalıcı değişimlere tanıklık ediyoruz. Araştırmadan gördüğümüz kadarıyla, ABD´de sosyal mesafenin önemiyle ilgili farkındalık yüksek. Bunun süreceğini ve tüketicilerin online platformlara göç edeceğini söyleyebiliriz.” (DHA)