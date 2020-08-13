Kredi faiz oranları değişti mi? Kamu bankaları ve özel bankaların kredi faiz oranları kaç oldu?

Merkez Bankası'nın hafta içinde aldığı kararlarla mevduat faizleri uzun zaman sonra tekrardan çift haneleri gördü. Kararın kredi faizlerine yansıması da gecikmedi. Birçok bankanın sağladığı, konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları yükseldi. İşte bankaların kredi faiz oranları…

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: Yok

İhtiyaç: 1.18

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.87

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18



GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.25

Taşıt: 1.39

İhtiyaç: 1.39

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.99

Taşıt: 0.99

İhtiyaç: 1.30

İNG BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.19

Taşıt: 1.07

İhtiyaç: 1.09

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.09

Taşıt: 1.21

İhtiyaç: 1.55

FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.36

Taşıt: 1.45

İhtiyaç: 1.09