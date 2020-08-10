Kredi faizleri yükseldi mi? Kredi faizleri son durum…

Pandemi dolayısıyla düşen konut ve taşıt satışlarını artırmak ve piyasayı canlandırmak amacıyla kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı sağlanmıştı. Bankalar, son yaptığı açıklama ile faiz oranlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. İşte konut ve taşıt kredisi yeni faiz oranları…

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR?

İkinci el konutlar için kredi kampanyası koşullarını yeniledi. İkinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79’dan yüzde 0.87’ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı. İkinci el konut almak isteyenler 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.

SIFIR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yeni (sıfır) konutlar için %0,64 ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kullanılabiliyor.

KONUT KREDİLERİNDEKİ ARTIŞ

Kamu bankalarının 1 Haziran 2020’de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 5 Haziran ile 26 Haziran arasındaki 21 günde bankaların konut kredisi hacmi tam 18 milyar 931 milyon TL artış kaydetti ve 230 milyar 881 milyon TL’ye ulaştı.

Söz konusu dönemde konut kredisi artışının miktar olarak 16 milyar 994 milyon TL’si, oran olarak da yüzde 89,8’i kamu bankalarından geldi. Bu dönemde kamu bankalarının konut kredisi hacmi 142 milyar 153 milyon TL’ye ulaştı. Son üç haftalık dönemde özel bankalar ise nette sadece 1 milyar 937 milyar TL’lik konut kredisi kullandırdı.

2019 yılının tamamında bankaların konut kredisi hacmindeki artış sadece 10 milyar 162 milyon TL olmuştu. 2020’nin 19-26 Haziran dönemindeki artış ise 8 milyar 148 milyon TL oldu. 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan üç yılda 34 milyar 646 milyon TL artan konut kredisi hacmi, bu yılın 1 Ocak-26 Haziran döneminde 32 milyar 178 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, haziranda 20 günde 133 bin kişinin konut kredisi için bankaların kapısını çaldığını, söz konusu kişilerin 101 binine toplamda 25 milyar TL’lik konut kredisi kullandırıldığını söylemişti. BDDK’nın rakamları ise net değişimi gösteriyor. Yani, geçmişte verilen ve kapatılan konut kredileri de toplamdan düşürülüyor.