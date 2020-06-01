Kredi hesaplaması nasıl yapılır? İhtiyaç, konut, taşıt kredileri hesaplama işlemleri…

Binlerce vatandaşın faydalanacağı destek kredisi pakedi detayları belli oldu. Vatandaşlar konut kredilerine 2 Haziran’dan itibaren, taşıt kredilerine 5 Haziran’dan itibaren, sosyal hayatı destek kredisi paketi başvurularına ise 5 Haziran tarihinden itibaren başvurabilecek. Bu krediler için hesaplama işlemi ise en çok kullanılan uygulamalardan. Kamu bankalarının (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) kredi hesaplaması sayfalarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2020 kredi hesaplama işlemleri…

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK’TAN DESTEK KREDİSİ FIRSATI

Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında 1 yılı ödemesiz 15 yıl vade ile kredi kullandırılacak. İkinci el taşıtlarda %0,82 faiz ile kredi kullandırılacak. Tatile çıkmak isteyen vatandaşlara tatil kredisi gelirken, bisiklet almak isteyenler için de ayrı bir kredi kullandırılacak.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL’ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL’dir (750 Bin TL dahil).

Konut Kredisi için; Bankkart, KMH, Talimat Ürünü, İnternet Bankacılığı zorunlu olup, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üçüne sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

Söz konusu krediden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir. Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz. Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacaktır.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.



HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

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