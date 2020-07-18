Kredi kartıyla veya taksitle kurban kesilir mi?

Kurban ibadetinin önemine dikkat çekerek zenginlerin kesmesi gerektiğini söyleyen İslami İlimler Fakültesi´nden Prof. Dr. Recep Cici, “Kredi kartıyla veya taksitle kurban alınabilir. Ancak faiz işlememesi ve taksitlerin gününde ödenmesi şarttır. Yoksa kişi günaha girer çünkü faiz haramdır. Eğer harama düşülecekse böyle bir ibadeti terk etmek daha uygundur” dedi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslami İlimler Fakültesi´nden Prof. Dr. Recep Cici, İslam´a göre kurban alırken, keserken ve dağıtırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

SATICILAR HAYVANIN YAŞINDA ALDATMAYA GİDİYOR

Kurbanlık olarak alınacak hayvanın gebe olmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Cici, “Hayvan yani sığır 2 yaşını tamamlamış olmalıdır. Koyun alınacaksa 1 yaşını tamamlamış ya da 6-7 aylık ama gösterişli olması gerekir. Satıcılar bazen yaşı göz ardı ediyor, aldatma yolunu tercih edebiliyor. Bize alıcılardan bu yönde gelen şikayetler var. İbadet akıl ile yapılmaz, Hz. Muhammed nasıl uygulamışsa, o ölçülerde ona göre yapmalıyız, Peygamber otoritesi asla göz ardı edilemez, edilirse yapılan şey ibadet olmaz” dedi.

KESERKEN İNCİTMEYİN, İBADETE LEKE GETİRMEYİN

Prof. Dr. Recep Cici, “Hayvanı kesmek için yatırırken, kesim sırasında ve derisi yüzülürken hatalar oluyor, yeterince hassasiyet gösterilmiyor. Bir an önce kesip, bitirmek istiyorlar, et yeme arzusu baskın, böyle olmamalıdır. Canlı bir hayvanın hayatına Allah için son veriyorsunuz, keserken çok dikkat etmek, incitmemek ve ibadete leke getirmemek gerekiyor” diye konuştu.

“HAYVANIN CANI ÇIKMADAN DERİYİ YÜZMEYİN”

Niyetin önemli olduğuna aksi halde kurbanın geçerli olmayacağına vurgu yapan Prof. Dr. Cici, “İslami usullere göre kesim işlemi yapılmalı ve hayvanın canı tamamen çıktıktan sonra deriyi yüzmeye ve diğer işlemlere başlamak lazım. Niyet çok önemli, kurbana ortak olan kişilerin kurban kesme amacını taşıması gerekiyor. Eğer ortaklardan biri kurban amaçlı girmemişse Hanefi mezhebine göre kurban geçerli olmaz” ifadelerini kullandı.

“KREDİ KARTIYLA KURBAN ALIN AMA FAİZ İŞLERSE GÜNAH”

Kurbanın nakit veya vadeli alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Cici, “Satıcıyla anlaşırsınız kurbandan 1 ay sonra ödemeyi yaparsınız. Günümüzde alıcı ile satıcı çoğu zaman birbirini tanımıyor. Kredi kartı burada devreye giriyor. Kredi kartıyla nakit olarak alınmasında ya da vadeli alınmasında bir sakınca yoktur. Hatta taksit de yapılabilir. Ancak burada önemli olan vadeli ya da taksitlerin zamanında tam olarak ödenmesidir. Zamanında ödenmemesi halinde gecikmeye bağlı olarak oluşacak fark caiz değildir, işte ona biz faiz diyoruz. Ya da siz kredi kartıyla alıyorsunuz sonra, banka sizin onayınızı alarak taksitlendiriyor orada da bir fark ilave ediliyor. Bu iki durumdan kesinlikle kaçınmak gerekiyor.” diye konuştu.

“İBADETİ GÜNAHA BULAŞMADAN TAMAMLAYIN”

Taksitler zamanında ödenmezse faizin işleyeceğini belirten Prof. Dr. Cici, “Bir ibadeti yaparken ki kurban farz değil vacip düzeyindedir o yüzden harama düşmek son derece yanlıştır. Eğer harama bulaşılacaksa böyle bir ibadeti terk etmek daha uygundur. Zamanında taksit ödenmez ise faiz denilen fazlalık eklenir, bu durumda kesilen kurbanın sıhhatinde yani geçerliliğinde bir sakınca yoktur, kurban geçerli olmuştur. Fakat kişi bu işlemden dolayı günah kazanmıştır çünkü faize girmiştir, faiz de haramdır. Allah için bu ibadeti ya da başka bir ibadeti gerçekleştirecekseniz hesabınızı A´dan Z´ye yapın, günaha, harama bulaşmadan tamamlayın” ifadelerini kullandı. (DHA)