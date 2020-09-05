Kredi vermiyor diye devleti devlete şikayet ettiler

Kamu Denetçiliği Kurumu ‘Türkiye’nin Koronavirüs Hastalığı ile Mücadelesi’ raporunu internet sitesi üzerinden erişime açtı. Raporda yer alan bilgilere göre 17 Haziran 2020 tarihinde tamamlanan çalışmada, vatandaştan en fazla şikayet ekonomik alanlarda geldi.

Vatandaş hapishanelerde virüsün yayılması için gerekli tedbirlerin alınması, infaz yasasının kapsamının genişletilmesi, özel yurt ücretlerine düzenleme, esnek çalışma saatleri, sokak hayvanlarına yardım edilmesi, görev yaptığı kamu kurumunda yeterli sayıda maske verilmemesi, fatura ve kredi borcu ödemelerinin ertelenmesi gibi konularda da şikayette bulundu.

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KDK: VATANDAŞ BANKALARLA SORUN YAŞIYOR

Raporun 80’inci sayfasında, “Bu başvuruların (şikayet başvuruları) ciddi bir kısmının ekonomik önlemler kapsamında açıklanan finansman paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların bankalarla yaşadığı sorunlar olduğu görülmektedir. Söz konusu başvurularla ilgili olarak incelemeler titizlikle yürütülmektedir” ifadesi kullanıldı.

Vatandaşlar kamu bankalarının pandemi dolayısıyla ilan ettiği destek kredisinden faydalanamadıkları için 55 binin üzerinde şikayette bulundular. Şikayetlerden bazıları şöyle:

*10 bin liraya kadar olan krediye başvuru yapılmış. Olumlu olumsuz dönüş yapılmamış.

*10 bin liraya kadar başvuru yapılmış sadece 3 bin lira kredi çıkmış

*10 bin lira başvuru yapılmış ödeme güçlüğü yaşar gerekçesiyle kredi verilmemiş.

DESTEK KREDİSİ NEDİR?

Nisan ayında duyurulan Destek Kredisi kapsamında aylık geliri 5 bin TL’nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 aya varan taksitler ile kredi verildi.