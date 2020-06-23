Krediler patladı: 20 günde 101 bin kişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu toplantısına katıldı. Albayrak burada yaptığı açıklamada 1 Haziran tarihinde duyurulan 2 Haziran tarihinde başvuruları açıklanan uygun faizli kamu bankaları konut kredisi kampanyasına ilişkin bilgiler paylaştı.

Bakanın verdiği bilgilere göre 20 günlük süre içinde 133 bin kişi konut kredisi kullanmak için bankalara akın etti. Söz konusu kişilerin 101 binine toplamda 25 milyar TL'lik konut kredisi kullandırıldı. 20 gün içinde 101 bin kişinin konut kredisi kullanmış olması sektöre hakim isimler tarafından rekor olarak değerlendirildi.

KONUT KREDİSİ KAMPANYASININ DETAYLARI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulmuştu.

Sıfır konut ödeme tablosu:

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, özkaynak/peşinat oranı uygulanıyor.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor.

AZAMİ 12 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor.

İkinci el konut ödeme tablosu: