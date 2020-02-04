Kristal İş’te koltuk arbedesi

Eskişehir’de Kristal İş Şubesi’nde gerginlik yaşandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Kristal İş Genel Merkezi tarafından görevden alınan eski yöneticiler, sendika binasını boşaltmak istemeyince genel merkezden gelen yöneticiler ve yeni atanan yöneticilerle görevden alınan yöneticiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eskişehir’in Hacıalibey Mahallesi Dumrul Sokak’taki sendika binası önünde yaşanan arbede, araya çevik kuvvet polislerinin girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı.

SENDİKA BİNASINI TESLİM ETMEDİLER

Genel Merkez tarafından görevden el çektirilmelerini kabul etmeyen Kristal İş Eskişehir Şubesi eski yöneticileri sendika binasını boşaltmak istemediler. Sendika binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişi ‘Sandık gelecek, dertler bitecek’, ‘Uzaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?’, ‘İşte başkan, işte sendika’, ‘Haksızlığa karşı omuz omuza’ sloganları attılar.

TOPLANTIMIZA ENGEL OLDULAR

Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, “Eskişehir’de, bölgelerimizden şube başkanları, yöneticileri, baştemsilciler ve arkadaşlarımızla bir toplantı kararımız vardı. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız maalesef toplantımızı burada engellendiler. Bizde bu tabloyu yaşamak istemezdik.



Buradaki konunun özeti, sendikamızın Eskişehir şube yönetiminin sendikanın ana tüzüğüne aykırı bir şekilde şube delege seçimi kararı alması, merkez yönetimi ile mutabık kalmadan bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalkışmasından ibarettir. Bizler, Kristal İş Sendikası yönetimi olarak bütün yasal uyarılarımızı ve yazışmalarımızı yapmamıza rağmen şube yönetimi olarak sandık koyup seçim yapma ısrarını sürdürdüler. Önceki akşam da işletmelerde sandık kurma girişiminde bulundular” dedi.

ESKİ YÖNETİM EL ÇEKTİRİLDİ

Çallı, genel merkezin mutabakatının olmadığı bir seçimin olmayacağını tüm sendikalı çalışanların bildiğini belirterek, “Ancak her ne hikmetse Eskişehir şubesi yönetimi bu konuda ısrarlarına devam etti. Bizlerde bunun olmayacağını ve bütün yasal yolları kendi iç yasal yollarımızı işleme koyarak merkez disiplin kurulu tüzük gereği bu kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirildi. Bugün Eskişehir’e bütün bölgelerimizden şube başkanları, yöneticileri, baştemsilciler bütün arkadaşlarla burada bir toplantı kararımız vardı. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız maalesef toplantımızı burada engellendiler. Bizde bu tabloyu yaşamak istemezdik” dedi.

SEÇİM TALEP ETTİK

Görevden el çektirilmiş olan Kristal-İş Eskişehir Şube eski Başkanı Erdal Akyazı, seçilmiş olanların haklarının gasp edildiğini belirterek, “Görevden el çektirilmemizin nedeni fabrikalarımızda üye arkadaşlarımızın imza toplayarak şubeye seçim talebiyle gelmesi ve bizim de bu seçim taleplerini tüzükte yer alan ilkeyle genel merkezimize götürdük. Seçim talep ettik. Genel merkezimiz bize ‘seçim yapamazsınız’ diye karar verdi. Bölgemizde şube başkanına sorulmadan 6 defa atama yapıldı.

Burada seçilmiş olanların haklarını gasp ediyorlar. Tüzükte seçim sürecimiz en az 4 yılda 1 kez olmak üzere yer alıyor. Bizim genel merkezimizden tek talebimiz; yasalar doğrultusunda seçim talep ediyoruz. Başka hiçbir talebimiz yok. Demokratik bir talebimiz var. İşçi arasında bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğu seçimin gidereceğine inanıyoruz.

Sandıklardan kaçmıyoruz. Sandık iradesine saygı duyuyoruz. Herkesi seçime davet ediyoruz. Genişletilmiş başkanlar kurulunun yapılacağı bilgisi geldi. Genel başkanımıza her zaman saygılıyız. Genel başkanımız bu sendikanın genel başkanı şubesine gelebilir” şeklinde konuştu.