Kritik uyarı: İşsizlik fonu zamlanırsa işçi çıkarırız

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, virüs salgını nedeniyle tüm dünyada büyük bir durgunluk yaşandığını, Türkiye'de sanayi üretiminin yüzde 31 daraldığını, satışların yarı yarıya düştüğünü söyledi.

İşletmelerin kendi varlıklarını devam ettirip ettirememenin endişesini yaşadığını bir dönemde işverene ilave yük getirilmesine anlam veremediklerini belirten Ekinci, “3 işçi çalıştıranı da 100 çalışanı olan işletmeyi de derinden etkileyecek bir düzenlemenin, pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında gelmiş olması talihsizlik.

Düzenleme işletmelere çok büyük bir yük getirecek, işletmeler bu maliyetin altından kalkamayacak ve sanayinin rekabet gücü zayıflayacaktır. Bu düzenleme kabul edilirse işverenler işçi çıkarmak zorunda kalabilir. Ya da kaçak işçi çalıştırma yoluna gidebilir” dedi.

127 MİLYAR LİRA NEREDE?

Fonun hesaplarında 127.3 milyar lira kaynak görünmesine rağmen, iktidar para yokluğu gerekçesiyle prim artışına gidiyor. Fon, toplanan paralar nakit olarak ve yüksek faizde değerlendirilecek şekilde kurulmuştu.

Ancak AKP, fondaki paranın düşük faizle Hazine borçlanma kağıtları ile kamu bankalarında tutulmasını zorunlu hale getirince nakit varlık Hazine borcuna dönüştü.

Düzenleme yasalaşırsa İşsizlik Fonu'na yılda 19-20 milyar lira ilave para girecek. Bu para da yine Hazine ve kamu bankalarına gidecek.