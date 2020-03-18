Kriz sürüyor! Altın fiyatları ne kadar oldu, dolar kaç TL? İşte altın ve dolarda son durum…

Corona virüsü salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altında da fiyatlar merak ediliyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa piyasaları kayıplarının bir kısmını telafi ederken petrol fiyatları 2016 yılından bu yana en düşük seviyesinde olması döviz fiyatlarına da yansıyor. İşte dolar ve altın fiyatlarında son durum…

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri nedereyse sıfıra indirmesine rağmen corona virüsün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle Eylül 2018’den beri en yüksek gün içi seviyelerden 6.45’in üzerini gördü. Dolar saat 14.05 itibari ile 6.46 lira seviyelerinde…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın: 514,20 Lira

Yarım altın: 1.029,30 Lira

Gram altın: 315,50 Lira

Cumhuriyet altını: 2.105,00 Lira