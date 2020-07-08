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Krizdeki Avrupa’nın işsizliği Türkiye’nin yarısı

Türkiye’de işsizliğin ulaştığı boyut, Avrupa’da açıklanan rakamlarla yeniden gözler önüne serildi. Corona virüsü salgınının ağır şekilde etkilediği Avrupa Birliği’nde (AB) işsizlik yüzde 6.7’ye ulaştı. Türkiye’de işsizliğin yüzde 13.2 olduğu düşünüldüğünde, Avrupa’da Brexit ve corona virüsü gibi krizler yaşanmasına rağmen işsizlik oranı Türkiye’nin yarısı kadar oldu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN
06:00 -
Haberler Ekonomi
Krizdeki Avrupa’nın işsizliği Türkiye’nin yarısı

Türkiye'de en son açıklanan Mart 2020 işsizlik verilerinden sonra, ekonomide ağır kayıplar yaşanmasına rağmen işsizlik oranının artması beklenmiyor. Çünkü corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarmalar yasaklanırken, çalışanlar için ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi geçici çözümler getirildi.

Yasağın kalkması ile birlikte işsiz sayısının katlanarak hızla artacağı ifade ediliyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, AB genelinde işsiz sayısı Mayıs 2020'de 14.3 milyona ulaştı. Corona virüsü salgınının şubat ayı ile birlikte etkilemeye başladığı Avrupa'da, 3 ayda işsizlik oranı sadece yüzde 0.2 arttı ve yüzde 6.7 oldu.

GENÇLERDE DE ZİRVEDE
Mayıs ayında AB'deki 25 yaş altı genç işsizlik oranı bir ayda 64 bin kişi artarak yüzde 15.4'ten yüzde 15.7'ye çıktı ve toplamda 2.8 milyona ulaştı. 2.2 milyon genç işsizin bulunduğu Euro bölgesinde de işsizlik aynı dönemde 42 bin artışla yüzde 15.7'den yüzde 16'ya çıktı. Türkiye'de ise 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı mart ayında 0.6 puan azalarak yüzde 24.6 oldu.
Avrupa Avrupa Birliği Corona Euro işsizlik oranı Şubat ayı Türkiye
Son güncelleme: 05:34 08.07.2020
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