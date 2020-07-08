Krizdeki Avrupa’nın işsizliği Türkiye’nin yarısı

Türkiye'de en son açıklanan Mart 2020 işsizlik verilerinden sonra, ekonomide ağır kayıplar yaşanmasına rağmen işsizlik oranının artması beklenmiyor. Çünkü corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarmalar yasaklanırken, çalışanlar için ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi geçici çözümler getirildi.

Yasağın kalkması ile birlikte işsiz sayısının katlanarak hızla artacağı ifade ediliyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, AB genelinde işsiz sayısı Mayıs 2020'de 14.3 milyona ulaştı. Corona virüsü salgınının şubat ayı ile birlikte etkilemeye başladığı Avrupa'da, 3 ayda işsizlik oranı sadece yüzde 0.2 arttı ve yüzde 6.7 oldu.